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Григорьев Юрий Валентинович

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Место рождения

Обор, Муниципальный район имени Лазо, Хабаровский край

Дата рождения

01.03.1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1984 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЭМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Обор, Муниципальный район имени Лазо, Хабаровский край
Рождение ребёнка
15.07.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Григорьева Наталья Валерьевна

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
31.01.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Григорьева Наталья Валерьевна

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Бракосочетание
10.04.2019

Жена: Григорьева Наталья Валерьевна

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
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