Осипов Петр Петрович
мужской, родился 13.10.1956
умер 31.01.2013
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1956
Отец: не указан
Мать: Осипова Любовь Петровна
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.06.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.04.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
31.01.2013