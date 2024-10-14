Осипов Петр Петрович 13.10.1956 — найти родственников по фамилии на Familio

Осипов Петр Петрович

Автор
ОД
Долгушева О.

мужской, родился 13.10.1956

умер 31.01.2013

Мать
Осипова Любовь Петровна12.01.1929 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1956

Отец: не указан

Мать: Осипова Любовь Петровна

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.06.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.04.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
31.01.2013

Мы используем куки для улучшения работы сайта.