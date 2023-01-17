Шевнина Евдокия Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1809 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839 ст.
Дочь: Шевнина Парасковья Сафроновна
Отец ребёнка: Шевнин Сафрон Иванович
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Шевнина Пелагея Сафроновна
Отец ребёнка: Шевнин Сафрон Иванович
Место жительства
1858
Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
упоминается в 10 ревизии как член семьи Прокопия Прхоровича Шевнина (жена дяди)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно