Шевнина Евдокия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевнина Евдокия Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1814 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839 ст.

Дочь: Шевнина Парасковья Сафроновна

Отец ребёнка: Шевнин Сафрон Иванович

Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Шевнина Пелагея Сафроновна

Отец ребёнка: Шевнин Сафрон Иванович

Место жительства
1858
Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
упоминается в 10 ревизии как член семьи Прокопия Прхоровича Шевнина (жена дяди)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевнин Сафрон Иванович

Смерть
Неизвестно
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