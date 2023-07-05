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Евстюшин Нестер Петрович

Место рождения

Ковакса, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1904

Дата смерти

16.09.1942

Пол

Мужской

Добавил:

МХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Евстюшин Петр Иванович

Мать: не указана

Ковакса, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
23.04.1927

Дочь: Абросимова (Евстюшина) Екатерина Нестеровна

Мать ребёнка: Евстюшина Е М

Ковакса, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
16.09.1942
Евстюшин Нестер Петрович Донесение о безвозвратных потерях Дата рождения: __.__.1904 Место рождения: Горьковская обл., Чернухинский р-н, с. Кокалаква Дата и место призыва: Чернухинский РВК, Горьковска... Показать все

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