Евстюшин Нестер Петрович
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смерти16.09.1942
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Евстюшин Петр Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.04.1927
Дочь: Абросимова (Евстюшина) Екатерина Нестеровна
Мать ребёнка: Евстюшина Е М
Смерть
16.09.1942
Евстюшин Нестер Петрович Донесение о безвозвратных потерях Дата рождения: __.__.1904 Место рождения: Горьковская обл., Чернухинский р-н, с. Кокалаква Дата и место призыва: Чернухинский РВК, Горьковска... Показать все