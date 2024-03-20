Spencer Churchill George 6Th Duke Of Marlborough
Место рожденияBill Hill, Wormleighton, Warwickshire, England
Дата рождения27.12.1793
Дата смерти01.07.1857
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1793
Отец: Spencer-Churchill George
Мать: Charlotte Augusta
Bill Hill, Wormleighton, Warwickshire, England
Крещение
27.01.1794
Hurst, Berkshire, England
Смерть
01.07.1857
Blenheim Palace-Blenheim, Oxford, England, Great Britain