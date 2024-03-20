Spencer Churchill George 6Th Duke Of Marlborough — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Spencer Churchill George 6Th Duke Of Marlborough

Место рождения

Bill Hill, Wormleighton, Warwickshire, England

Дата рождения

27.12.1793

Дата смерти

01.07.1857

Пол

Мужской

Отец

1793 г.р.

Мать

1818 г.р.

Дети

Не указаны

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ДЧ
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Место
Комментарий
Рождение
27.12.1793

Отец: Spencer-Churchill George

Мать: Charlotte Augusta

Bill Hill, Wormleighton, Warwickshire, England
Крещение
27.01.1794
Hurst, Berkshire, England
Смерть
01.07.1857
Blenheim Palace-Blenheim, Oxford, England, Great Britain
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