Тамбовцев Иван Автимиров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смерти1813
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: Тамбовцев Автимир
Рождение ребёнка
1796
Мать ребёнка: Тамбовцева Аграфена
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Тамбовцева Аграфена
Рождение ребёнка
1805
Мать ребёнка: Тамбовцева Аграфена
Рождение ребёнка
1808
Сын: Тамбовцев Силантий Иванов
Мать ребёнка: Тамбовцева Аграфена
Смерть
1813