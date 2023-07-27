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Тамбовцев Иван Автимиров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

1813

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Тамбовцев Автимир

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1796

Сын: Тамбовцев Яков Иванович

Мать ребёнка: Тамбовцева Аграфена

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Тамбовцева Аграфена

Рождение ребёнка
1805

Сын: Тамбовцев Семен Иванов

Мать ребёнка: Тамбовцева Аграфена

Рождение ребёнка
1808

Сын: Тамбовцев Силантий Иванов

Мать ребёнка: Тамбовцева Аграфена

Смерть
1813
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