Лобанов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лобанов Даниил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лобанов Артемий
Мать ребёнка: Лобанов Алёна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лобанов Алёна
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Яранцева (Лобанова) Акулина
Мать ребёнка: Лобанов Алёна
Силкино, Кильмезский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно