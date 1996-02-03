Иванов Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Владимир

Иванов Владимир

avatar

Место рождения

х. Романовский Новоаннинского р-на Волгоградской области

Дата рождения

14.06.1929

Дата смерти

03.02.1996

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

1904 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1958 г.р.

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1929

Отец: Иванов Илья

Мать: Иванова Аксинья

х. Романовский Новоаннинского р-на Волгоградской области
Рождение ребёнка
15.11.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова Лидия

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
15.07.1958

Сын: Иванов Алексей

Мать ребёнка: Иванова Лидия

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Смерть
03.02.1996
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Старое Елшанское кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close