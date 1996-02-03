Иванов Владимир
Место рождениях. Романовский Новоаннинского р-на Волгоградской области
Дата рождения14.06.1929
Дата смерти03.02.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1929
Отец: Иванов Илья
Мать: Иванова Аксинья
х. Романовский Новоаннинского р-на Волгоградской области
Рождение ребёнка
15.11.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иванова Лидия
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
15.07.1958
Сын: Иванов Алексей
Мать ребёнка: Иванова Лидия
Смерть
03.02.1996
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Старое Елшанское кладбище