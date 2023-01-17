Околелова Дарья Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Околелова Дарья Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1884 г.р.

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1892 ст.

Сын: Околелов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Околелов Михаил Александрович

Рождение ребёнка
Около 1907

Сын: Околелов Ананий Михайлович

Отец ребёнка: Околелов Михаил Александрович

Место жительства
1924
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Околелов Михаил Александрович

Смерть
Неизвестно
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