Околелова Дарья Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1892 ст.
Отец ребёнка: Околелов Михаил Александрович
Рождение ребёнка
Около 1907
Сын: Околелов Ананий Михайлович
Отец ребёнка: Околелов Михаил Александрович
Место жительства
1924
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно