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Бастрыкин Иван Андреевич

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Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1721

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: Бастрыкин Андрей Нассонович

Мать: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1745

Дочь: Степанида Ивановна

Мать ребёнка: Бастрыкина Матрена Феоктистовна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1749

Сын: Бастрыкин Трифон Иванович

Мать ребёнка: Бастрыкина Матрена Феоктистовна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Бастрыкина Матрена Феоктистовна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Бастрыкин Трофим Иванович

Мать ребёнка: Бастрыкина Матрена Феоктистовна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бастрыкина Матрена Феоктистовна

Смерть
Неизвестно
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