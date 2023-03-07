Бастрыкин Иван Андреевич
Место рождения
Дата рождения1721
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721
Отец: Бастрыкин Андрей Нассонович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Степанида Ивановна
Мать ребёнка: Бастрыкина Матрена Феоктистовна
Рождение ребёнка
1749
Сын: Бастрыкин Трифон Иванович
Мать ребёнка: Бастрыкина Матрена Феоктистовна
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Бастрыкина Матрена Феоктистовна
Рождение ребёнка
1759
Сын: Бастрыкин Трофим Иванович
Мать ребёнка: Бастрыкина Матрена Феоктистовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно