Мокрякова (Абросимова) Кристина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мокрякова (Абросимова) Кристина Алексеевна

Место рождения

г.Темиртау, Карагандинской обл.

Дата рождения

05.03.1990

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1990

Отец: Абросимов Евгений Александрович

Мать: Сорокина Светлана Николаевна

г.Темиртау, Карагандинской обл.
Рождение ребёнка
22.01.2014

Сын: Мокряков Павел Викторович

Отец ребёнка: Мокряков Виктор Иванович

г.Астана Казахстан
Рождение ребёнка
27.04.2015

Дочь: Мокрякова София Викторовна

Отец ребёнка: Мокряков Виктор Иванович

г.Астана Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мокряков Виктор Иванович

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