Мокрякова (Абросимова) Кристина Алексеевна
Место рожденияг.Темиртау, Карагандинской обл.
Дата рождения05.03.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1990
г.Темиртау, Карагандинской обл.
Рождение ребёнка
22.01.2014
Сын: Мокряков Павел Викторович
Отец ребёнка: Мокряков Виктор Иванович
г.Астана Казахстан
Рождение ребёнка
27.04.2015
Дочь: Мокрякова София Викторовна
Отец ребёнка: Мокряков Виктор Иванович
г.Астана Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно