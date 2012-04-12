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Барабанов Борис
Барабанов Борис
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.08.1976
Пол
Мужской
Отец
Барабанов Сергей Николаевич
Мать
Барабанова Лариса
1943 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1976
Отец:
Барабанов Сергей Николаевич
Мать:
Барабанова Лариса
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