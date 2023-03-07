Степанова (Шимова) Зоя Пантелеймоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1943
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1943
Отец: Шимов Пантелеймон
Мать: Шимова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Степанов Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Степанов Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степанов Федор
Смерть
Неизвестно