Степанова (Шимова) Зоя Пантелеймоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанова (Шимова) Зоя Пантелеймоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1943

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1943

Отец: Шимов Пантелеймон

Мать: Шимова Анна Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Степанов Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Степанов Федор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степанов Федор

Смерть
Неизвестно
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