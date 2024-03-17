Попова Зинаида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Зинаида

Место рождения

Кочуровы большие, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 2000

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

После 1930 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: ?

Мать: не указана

Кочуровы большие, Вятский уезд, Вятская губерния
Возможно, родилась здесь и мужа привела в эту деревню, т.к он был сирота и его отдали в детский дом в начале войны, детей было много.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Владимир

Рождение ребёнка
10.10.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попов Владимир

Кочуровы большие, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
22.09.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попов Владимир

Смерть
После 2000
Киров, город Киров, Кировская область

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