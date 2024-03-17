Попова Зинаида
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 2000
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: ?
Мать: не указана
Возможно, родилась здесь и мужа привела в эту деревню, т.к он был сирота и его отдали в детский дом в начале войны, детей было много.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Попов Владимир
Рождение ребёнка
10.10.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Попов Владимир
Рождение ребёнка
22.09.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Попов Владимир
Смерть
После 2000
Киров, город Киров, Кировская область