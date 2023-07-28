Тихонова Параскева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Тихонова (Тихонова) Матрона Пантелеймоновна
Отец ребёнка: Тихонов Пантелеймон Игнатьевич
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Тихонов Алексей Пантелеймонович
Отец ребёнка: Тихонов Пантелеймон Игнатьевич
Смерть
Неизвестно