Тихонова Параскева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихонова Параскева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1798 или 1807 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихонов Пантелеймон Игнатьевич

Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Тихонова (Тихонова) Матрона Пантелеймоновна

Отец ребёнка: Тихонов Пантелеймон Игнатьевич

Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Тихонов Алексей Пантелеймонович

Отец ребёнка: Тихонов Пантелеймон Игнатьевич

Смерть
Неизвестно

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