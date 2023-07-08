Тарасов Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.03.1958
Сын: Тарасов Георгий Викторович
Мать ребёнка: Тарасова Л
Рождение ребёнка
28.06.1965
Дочь: Хазиева Лариса Викторовна
Мать ребёнка: Тарасова Л
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тарасов Валодя Викторович
Мать ребёнка: Тарасова Л
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жолб Нина Викторовна
Мать ребёнка: Тарасова Л
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тарасова Л
Смерть
Неизвестно