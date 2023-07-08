Тарасов Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасов Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.03.1958

Сын: Тарасов Георгий Викторович

Мать ребёнка: Тарасова Л

Рождение ребёнка
28.06.1965

Дочь: Хазиева Лариса Викторовна

Мать ребёнка: Тарасова Л

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарасов Валодя Викторович

Мать ребёнка: Тарасова Л

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жолб Нина Викторовна

Мать ребёнка: Тарасова Л

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тарасова Л

Смерть
Неизвестно
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