Веричева ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1906
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1896
Дочь: (Веричева) Александра Михайловна
Отец ребёнка: Веричев Михаил Степанович
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 171
Смерть
До 1906