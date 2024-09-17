Веричева ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веричева ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1906

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1875 г.р.

Дети

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Веричев Михаил Степанович

Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1896

Дочь: (Веричева) Александра Михайловна

Отец ребёнка: Веричев Михаил Степанович

Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 171
Смерть
До 1906

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