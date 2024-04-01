Лузина (Петухова) Шура Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.05.1915
Дата смерти06.08.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Лузина (Лузин) Нина Григорьевна
Отец ребёнка: Лузин Григорий Дмитриевич
Рождение ребёнка
12.09.1936
Сын: Лузин Валерий Григорьевич
Отец ребёнка: Лузин Григорий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1941
Дочь: (Лузина) Людмила Григорьевна
Отец ребёнка: Лузин Григорий Дмитриевич
Смерть
06.08.1990