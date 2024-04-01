Лузина (Петухова) Шура Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛузина (Петухова) Шура Федоровна

Лузина (Петухова) Шура Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.05.1915

Дата смерти

06.08.1990

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1933

Дочь: Лузина (Лузин) Нина Григорьевна

Отец ребёнка: Лузин Григорий Дмитриевич

Рождение ребёнка
12.09.1936

Сын: Лузин Валерий Григорьевич

Отец ребёнка: Лузин Григорий Дмитриевич

Рождение ребёнка
1941

Дочь: (Лузина) Людмила Григорьевна

Отец ребёнка: Лузин Григорий Дмитриевич

Смерть
06.08.1990

Мы используем куки для улучшения работы сайта.