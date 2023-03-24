Синятников Иван Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синятников Иван Георгиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Сын: Синятников Василий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
18.03.1932

Сын: Синятников Александр Иванович

Мать ребёнка: Синятникова Ульяна Стефановна

Смерть
Неизвестно
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