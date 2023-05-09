Давлиева (Идельбаева) Рузиля Шафкатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давлиева (Идельбаева) Рузиля Шафкатовна

Место рождения

Каскара, Тюменский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

19.03.1976

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Каскара, Тюменский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
27.08.1997

Сын: Давлиев Рамиль

Отец ребёнка: Давлиев Рафил Равилович

Каскара, Тюменский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
12.10.2000

Дочь: Давлиева Венера Рафиловна

Отец ребёнка: Давлиев Рафил Равилович

Рождение ребёнка
07.08.2014

Сын: Давлиев Ильдар Рафилович

Отец ребёнка: Давлиев Рафил Равилович

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