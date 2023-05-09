Давлиева (Идельбаева) Рузиля Шафкатовна
Место рождения
Дата рождения19.03.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.08.1997
Сын: Давлиев Рамиль
Отец ребёнка: Давлиев Рафил Равилович
Рождение ребёнка
12.10.2000
Дочь: Давлиева Венера Рафиловна
Отец ребёнка: Давлиев Рафил Равилович
Рождение ребёнка
07.08.2014
Отец ребёнка: Давлиев Рафил Равилович