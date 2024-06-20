Муравьева Не известно Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМуравьева Не известно

Муравьева Не известно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Муравьева Анна Семеновна

Отец ребёнка: Муравьев Семен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Муравьева Анастасия Семеновна

Отец ребёнка: Муравьев Семен

Рождение ребёнка
1857

Сын: Муравьев Денис Семенович

Отец ребёнка: Муравьев Семен

Из города Балашихи Московской области При Петре 1 служили в интендантской службе генералы самодвижение и царя
Смерть
Неизвестно

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