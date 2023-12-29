Воронов Алексей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1978
Рождение ребёнка
10.08.2002
Мать ребёнка: Платицина - Воронова Галина Юрьевна
Рождение ребёнка
23.03.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Платицина - Воронова Галина Юрьевна
Рождение ребёнка
19.12.2010
Дочь: Воронова Амелия Алексеевна
Мать ребёнка: Платицина - Воронова Галина Юрьевна