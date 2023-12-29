Воронов Алексей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронов Алексей Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ЯВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1978

Отец: Воронов Михаил Алексеевич

Мать: Чернокалова - Воронова Валентина Александровна

Рождение ребёнка
10.08.2002

Сын: Воронов Глеб Алексеевич

Мать ребёнка: Платицина - Воронова Галина Юрьевна

Рождение ребёнка
23.03.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Платицина - Воронова Галина Юрьевна

Рождение ребёнка
19.12.2010

Дочь: Воронова Амелия Алексеевна

Мать ребёнка: Платицина - Воронова Галина Юрьевна

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