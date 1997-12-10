Зарытов Григорий Иванович
Место рождения
Дата рождения10.09.1924
Дата смерти10.12.1997
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.09.1953
Дочь: Галкина Валентина Григорьевна
Мать ребёнка: Зарытова Любовь Андреевна
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
10.12.1997
Верхняя Пышма, Верхняя Пышма, Свердловская область