Зарытов Григорий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зарытов Григорий Иванович

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Место рождения

Малое Приютное, Петуховский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

10.09.1924

Дата смерти

10.12.1997

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Малое Приютное, Петуховский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
09.09.1953

Дочь: Галкина Валентина Григорьевна

Мать ребёнка: Зарытова Любовь Андреевна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
10.12.1997
Верхняя Пышма, Верхняя Пышма, Свердловская область
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