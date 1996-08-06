Нагичев Павел Алексеевич 14.08.1950 — найти родственников по фамилии на Familio
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Нагичев Павел Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.08.1950

Дата смерти

06.08.1996

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.06.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нагичева Татьяна Ивановна

совхоза "Сормовский Пролетарий", город областного значения Бор, Нижегородская область
Смерть
06.08.1996
Ильино-Заборское, Семеновский, Нижегородская область

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