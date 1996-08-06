Нагичев Павел Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.08.1950
Дата смерти06.08.1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.06.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Нагичева Татьяна Ивановна
совхоза "Сормовский Пролетарий", город областного значения Бор, Нижегородская область
Смерть
06.08.1996
Ильино-Заборское, Семеновский, Нижегородская область