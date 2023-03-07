Шеина (Куксова) Ефимия Андрияновна
Место рождения
Дата рождения05.01.1887
Дата смерти26.03.1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1887
Отец: Куксов Андриян Петрович
Бракосочетание
1911 ст.
Муж: Шеин Илья Тимофеевич
Рождение ребёнка
20.11.1921
Дочь: Мерзликина Мария Ильинична
Отец ребёнка: Шеин Илья Тимофеевич
Смерть
26.03.1964
После продолжительной болезни и длительного лечения.