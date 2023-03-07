Шеина (Куксова) Ефимия Андрияновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеина (Куксова) Ефимия Андрияновна

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Место рождения

Шеино, Корочанский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

05.01.1887

Дата смерти

26.03.1964

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1887

Отец: Куксов Андриян Петрович

Мать: Куксова Евдокия Матвеевна

Шеино, Корочанский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
1911 ст.

Муж: Шеин Илья Тимофеевич

Шеино, Корочанский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
20.11.1921

Дочь: Мерзликина Мария Ильинична

Отец ребёнка: Шеин Илья Тимофеевич

Шеино, Корочанский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
26.03.1964
Шеино, Корочанский муниципальный район, Белгородская область
После продолжительной болезни и длительного лечения.
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