Екатерина Незаконнорожденная 20.11.1853 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Екатерина Незаконнорожденная

Автор
ИЕ
Ефремов И.

женский, родилась 20.11.1853 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

умерла 25.12.1853 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Мать
Агафья Игнатьева1816 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1853 ст.

Отец: не указан

Мать: Агафья Игнатьева

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

с. Тогустемира вдова солдатка (!) Агафия Игнатиева незаконнорожденная.

Крещение
22.11.1853 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

восприемники того же села покойной гжи Никифоровой кр. Фирс Никифоров и г. Никифорова кр. девка Наталья Иванова

Смерть
25.12.1853 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

пом. Звенигородские. у вдовы кр.ж. безфамильная 3 мсц. от младенческой

Похороны
28.12.1853 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

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