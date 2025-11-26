Екатерина Незаконнорожденная
женский, родилась 20.11.1853 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
умерла 25.12.1853 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
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Место
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Рождение
20.11.1853 ст.
Отец: не указан
Мать: Агафья Игнатьева
Крещение
22.11.1853 ст.
Смерть
25.12.1853 ст.
Похороны
28.12.1853 ст.
с. Тогустемира вдова солдатка (!) Агафия Игнатиева незаконнорожденная.