Кирган (Боднар) Мария Сафоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Боднар Сафон
Мать: Боднар Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кирган) Людмила (Люся)
Отец ребёнка: Кирган Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кирган Василий
Отец ребёнка: Кирган Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кирган Николай
Отец ребёнка: Кирган Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кирган Виктор
Отец ребёнка: Кирган Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кирган Иван
Отец ребёнка: Кирган Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кирган Петр
Рождение ребёнка
12.08.1953
Дочь: Шкорубская Галина Петровна
Отец ребёнка: Кирган Петр
Смерть
Неизвестно