Кирган (Боднар) Мария Сафоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКирган (Боднар) Мария Сафоновна

Кирган (Боднар) Мария Сафоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Боднар Сафон

Мать: Боднар Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кирган) Людмила (Люся)

Отец ребёнка: Кирган Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кирган Василий

Отец ребёнка: Кирган Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кирган Николай

Отец ребёнка: Кирган Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кирган Виктор

Отец ребёнка: Кирган Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кирган Иван

Отец ребёнка: Кирган Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирган Петр

Рождение ребёнка
12.08.1953

Дочь: Шкорубская Галина Петровна

Отец ребёнка: Кирган Петр

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.