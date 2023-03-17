Говорухина Ирина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Говорухин Харитон Алексеевич
Отец ребёнка: Говорухина Алексей Александрович
Староалександровка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно