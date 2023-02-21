Иванова (Михайлова) Надежда Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Михайлова) Надежда Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.11.1918

Дочь: Легович Агнесса Анатольевна

Отец ребёнка: Иванов Анатолий Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ариадна Анатольевна

Отец ребёнка: Иванов Анатолий Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Борис Анатольевич

Отец ребёнка: Иванов Анатолий Ефимович

Работа или профессия
Неизвестно
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