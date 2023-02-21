Иванова (Михайлова) Надежда Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.11.1918
Дочь: Легович Агнесса Анатольевна
Отец ребёнка: Иванов Анатолий Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ариадна Анатольевна
Отец ребёнка: Иванов Анатолий Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Иванов Анатолий Ефимович
Работа или профессия
Неизвестно