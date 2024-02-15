Пятилетова (Баранова) Анастасия Трифоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пятилетова (Баранова) Анастасия Трифоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Баранов Трифон Константинович

Мать: Баранова Фекла Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: неизвестно

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: неизвестно

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Когтева Вера Павловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пятилетов Виктор Павлович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пятилетов Борис Павлович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пятилетов Михаил Павлович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
12.05.1927

Сын: Пятилетов Николай Павлович

Отец ребёнка: Пятилетов Павел Аксентьевич

Смерть
Неизвестно

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