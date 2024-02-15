Пятилетова (Баранова) Анастасия Трифоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Когтева Вера Павловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пятилетов Виктор Павлович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пятилетов Михаил Павлович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
12.05.1927
Сын: Пятилетов Николай Павлович
Отец ребёнка: Пятилетов Павел Аксентьевич
Смерть
Неизвестно