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Аристов Иоанн Стефанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

1819

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Стефан Иванов

Мать: Феодосия Петрова

(Аристов) Иоанн Стефанович (1765 — 1819) Родился в семье дьячка Климентовского погоста в Юхти Угличского уезда Стефана Ивановича. С 1780 года обучался в Ярославской духовной семинарии на содержании от... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Андреева

Работа или профессия
Неизвестно
священник Климентовского погоста в Юхти Угличского уезда
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Елизавета Иоаннова

Мать ребёнка: Марфа Андреева

Смерть
1819

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