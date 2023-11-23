Аристов Иоанн Стефанов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смерти1819
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Стефан Иванов
Мать: Феодосия Петрова
(Аристов) Иоанн Стефанович (1765 — 1819) Родился в семье дьячка Климентовского погоста в Юхти Угличского уезда Стефана Ивановича. С 1780 года обучался в Ярославской духовной семинарии на содержании от... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Андреева
Работа или профессия
Неизвестно
священник Климентовского погоста в Юхти Угличского уезда
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Елизавета Иоаннова
Мать ребёнка: Марфа Андреева
Смерть
1819