Айзатуллина (Гафиятуллина) Асияжамал
Место рожденияСт.Какерли Дрожжановского р-на РТ
Дата рождения22.10.1910
Дата смерти22.10.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1910
Отец: Гафиятулла
Мать: Гельжамал
Рождение ребёнка
30.06.1930
Сын: Айзатуллин Рафагат
Отец ребёнка: Айзатуллин Сатдин Айзятович
Рождение ребёнка
23.01.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Айзатуллин Сатдин Айзятович
Рождение ребёнка
29.03.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Айзатуллин Сатдин Айзятович
Рождение ребёнка
22.04.1945
Сын: Айзатуллин Исламша
Отец ребёнка: Айзатуллин Сатдин Айзятович
Рождение ребёнка
02.02.1947
Сын: Айзатуллин Мубаракша
Отец ребёнка: Айзатуллин Сатдин Айзятович
Смерть
22.10.2003