Любовь Їоаннова
Место рождения
Дата рождения15.09.1901 ст.
Дата смерти06.04.1903 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
15.09.1901 ст.
Отец: Иванъ Терентьевъ
Мать: Елизавета Степанова
Дата рождения (крещения): 15(16) сентября 1901 Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Здурьева крестьянинъ Їоаннъ Терентiевъ и законная жена его Елизавета Стефан... Показать все
Крещение
16.09.1901 ст.
Званiе, имя, отечество, фамилiя воспрiемников: Той же деревни крестьянская девица Матрона Дмитрiева 56-25-221-11об-12
Смерть
06.04.1903 ст.
Дата смерти (погребения): Деревни Здурьева крестьянина Ивана Терентьева дочь – Любовь 6 (8) апреля 1903, 1 год, отъ простуды 56-25-221-107об-108
Похороны
08.04.1903 ст.