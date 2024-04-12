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Любовь Їоаннова

Место рождения

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд

Дата рождения

15.09.1901 ст.

Дата смерти

06.04.1903 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1875 г.р.

Мать

1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
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Место
Комментарий
Рождение
15.09.1901 ст.

Отец: Иванъ Терентьевъ

Мать: Елизавета Степанова

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Дата рождения (крещения): 15(16) сентября 1901 Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Здурьева крестьянинъ Їоаннъ Терентiевъ и законная жена его Елизавета Стефан... Показать все
Крещение
16.09.1901 ст.
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Званiе, имя, отечество, фамилiя воспрiемников: Той же деревни крестьянская девица Матрона Дмитрiева 56-25-221-11об-12
Смерть
06.04.1903 ст.
Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Дата смерти (погребения): Деревни Здурьева крестьянина Ивана Терентьева дочь – Любовь 6 (8) апреля 1903, 1 год, отъ простуды 56-25-221-107об-108
Похороны
08.04.1903 ст.
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
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