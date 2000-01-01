Thierman ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Thierman ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

1884

Пол

Мужской

Отец

1859 г.р.

Мать

1861 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Thierman Isidor "Israel"

Мать: Thierman Dora

Смерть
1884
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