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Thierman ?
Thierman ?
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1882
Дата смерти
1884
Пол
Мужской
Отец
Thierman Isidor "Israel"
1859 г.р.
Мать
Thierman (Fishman) Dora
1861 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец:
Thierman Isidor "Israel"
Мать:
Thierman Dora
Смерть
1884
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