Евдокия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1775
Сын: Иван Васильевич
Отец ребёнка: Василий Иванович
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно