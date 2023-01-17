Паутова Ираида Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паутова Ираида Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

18.08.1973

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.12.1919

Дочь: Субботина Александра Николаевна

Отец ребёнка: Паутов Николай Филиппович

Рождение ребёнка
1926

Сын: Паутов Лев Николаевич

Отец ребёнка: Паутов Николай Филиппович

Рождение ребёнка
14.09.1929

Сын: Паутов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Паутов Николай Филиппович

Рождение ребёнка
19.12.1932

Дочь: Харунжина Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Паутов Николай Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Паутов Николай Филиппович

Смерть
18.08.1973
Бутырки, Любимский муниципальный район, Ярославская область
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