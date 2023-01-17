Паутова Ираида Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смерти18.08.1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.12.1919
Дочь: Субботина Александра Николаевна
Отец ребёнка: Паутов Николай Филиппович
Рождение ребёнка
1926
Отец ребёнка: Паутов Николай Филиппович
Рождение ребёнка
14.09.1929
Сын: Паутов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Паутов Николай Филиппович
Рождение ребёнка
19.12.1932
Дочь: Харунжина Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Паутов Николай Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.08.1973
Бутырки, Любимский муниципальный район, Ярославская область