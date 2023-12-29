Кислякова (Лебедева) Наталья Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лебедев Терентий
Мать: Лебедева Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кисляков Анатолий Сергеевич
Отец ребёнка: Кисляков Сергей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кисляков Аркадий Сергеевич
Отец ребёнка: Кисляков Сергей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2000