Кислякова (Лебедева) Наталья Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислякова (Лебедева) Наталья Терентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2000

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лебедев Терентий

Мать: Лебедева Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кисляков Сергей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кисляков Сергей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кисляков Сергей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кисляков Анатолий Сергеевич

Отец ребёнка: Кисляков Сергей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кисляков Сергей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кисляков Сергей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кисляков Аркадий Сергеевич

Отец ребёнка: Кисляков Сергей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кисляков Сергей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кисляков Сергей Иванович

Смерть
2000

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