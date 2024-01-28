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Курзина Минадора Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822 или 1828

Дата смерти

До 1897

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822 или 1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курзин Евстафий (Астафий) Васильевич

Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Курзина) Анна Астафьевна

Отец ребёнка: Курзин Евстафий (Астафий) Васильевич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Курзин Ларион (Виссарион) Астафьевич

Отец ребёнка: Курзин Евстафий (Астафий) Васильевич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Курзин Владимир Астафьевич

Отец ребёнка: Курзин Евстафий (Астафий) Васильевич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Курзин Гаврила Астафьевич

Отец ребёнка: Курзин Евстафий (Астафий) Васильевич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Курзина) Авдотья Астафьевна

Отец ребёнка: Курзин Евстафий (Астафий) Васильевич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
До 1897

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