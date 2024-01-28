Курзина Минадора Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822 или 1828
Дата смертиДо 1897
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822 или 1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Курзина) Анна Астафьевна
Отец ребёнка: Курзин Евстафий (Астафий) Васильевич
Рождение ребёнка
1846
Сын: Курзин Ларион (Виссарион) Астафьевич
Отец ребёнка: Курзин Евстафий (Астафий) Васильевич
Рождение ребёнка
1848
Сын: Курзин Владимир Астафьевич
Отец ребёнка: Курзин Евстафий (Астафий) Васильевич
Рождение ребёнка
1854
Сын: Курзин Гаврила Астафьевич
Отец ребёнка: Курзин Евстафий (Астафий) Васильевич
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Курзина) Авдотья Астафьевна
Отец ребёнка: Курзин Евстафий (Астафий) Васильевич
Смерть
До 1897