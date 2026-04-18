Сурина Татьяна Гаврилова 1748 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Сурина Татьяна Гаврилова

Автор
ИЕ
Ефремов И.

женский, родилась 1748 ст.

умерла После 1824 ст., Кашино, Сысертский, Свердловская область

Супруги
Сурин Андрей Афанасьев1743 ст. г.р.
Дети
Сурин Михаил Андреев1768 ст. г.р.
Сурин Никифор Андреев1773 ст. г.р.
Показать еще 4
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

ИВ 1793 ГАСО Ф.24. Оп.23. Д.6987

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сурин Андрей Афанасьев

Рождение ребёнка
1768 ст.

Сын: Сурин Михаил Андреев

Отец ребёнка: Сурин Андрей Афанасьев

Кашино, Сысертский, Свердловская область

ИВ 1793 ГАСО Ф.24. Оп.23. Д.6987

Рождение ребёнка
1773 ст.

Сын: Сурин Никифор Андреев

Отец ребёнка: Сурин Андрей Афанасьев

Кашино, Сысертский, Свердловская область

ИВ 1793 ГАСО Ф.24. Оп.23. Д.6987

Рождение ребёнка
1776 ст.

Сын: Сурин Иван Андреев

Отец ребёнка: Сурин Андрей Афанасьев

Кашино, Сысертский, Свердловская область

ИВ 1793 ГАСО Ф.24. Оп.23. Д.6987

Рождение ребёнка
1778 ст.

Сын: Сурин Гаврила Андреев

Отец ребёнка: Сурин Андрей Афанасьев

ИВ 1793 ГАСО Ф.24. Оп.23. Д.6987

Рождение ребёнка
1785 ст.

Дочь: (Сурина) Дарья Андреева

Отец ребёнка: Сурин Андрей Афанасьев

Кашино, Сысертский, Свердловская область

ИВ 1793 ГАСО Ф.24. Оп.23. Д.6987

Рождение ребёнка
1787 ст.

Дочь: (Сурина) Степанида Андреева

Отец ребёнка: Сурин Андрей Афанасьев

Кашино, Сысертский, Свердловская область

ИВ 1793 ГАСО Ф.24. Оп.23. Д.6987

Смерть
После 1824 ст.
Кашино, Сысертский, Свердловская область

ИВ 1824 ГАСО 24-23-7186. Л.1304

Мы используем куки для улучшения работы сайта.