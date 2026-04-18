Сурина Татьяна Гаврилова
женский, родилась 1748 ст.
умерла После 1824 ст., Кашино, Сысертский, Свердловская область
Супруги
Сурин Андрей Афанасьев1743 ст. г.р.
Дети
Сурин Михаил Андреев1768 ст. г.р.
Сурин Никифор Андреев1773 ст. г.р.Показать еще 4
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Место
Комментарий
Рождение
1748 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1768 ст.
Сын: Сурин Михаил Андреев
Отец ребёнка: Сурин Андрей Афанасьев
Рождение ребёнка
1773 ст.
Отец ребёнка: Сурин Андрей Афанасьев
Рождение ребёнка
1776 ст.
Сын: Сурин Иван Андреев
Отец ребёнка: Сурин Андрей Афанасьев
Рождение ребёнка
1778 ст.
Отец ребёнка: Сурин Андрей Афанасьев
Рождение ребёнка
1785 ст.
Дочь: (Сурина) Дарья Андреева
Отец ребёнка: Сурин Андрей Афанасьев
Рождение ребёнка
1787 ст.
Дочь: (Сурина) Степанида Андреева
Отец ребёнка: Сурин Андрей Афанасьев
Смерть
После 1824 ст.
ИВ 1793 ГАСО Ф.24. Оп.23. Д.6987