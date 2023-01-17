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Воздвиженский Александр Яковлевич

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Место рождения

Кужмара, Звениговский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

06.12.1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1857

Отец: Воздвиженский Яков Михайлович

Мать: Воздвиженская Мария Евграфовна

Кужмара, Звениговский муниципальный район, Республика Марий Эл
Чебоксарского уезда села Памьялы Вознесенской церкви дьячок Яков Михайлович Воздвиженский и законная жена его Мария Евграфовна оба православного вероисповедания. Восприемники: Той же церкви пономарь А... Показать все
Крещение
06.12.1857
Кужмара, Звениговский муниципальный район, Республика Марий Эл
Вознесенская церковь
Смерть
Неизвестно
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