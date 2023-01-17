Воздвиженский Александр Яковлевич
Место рождения
Дата рождения06.12.1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1857
Чебоксарского уезда села Памьялы Вознесенской церкви дьячок Яков Михайлович Воздвиженский и законная жена его Мария Евграфовна оба православного вероисповедания. Восприемники: Той же церкви пономарь А... Показать все
Крещение
06.12.1857
Вознесенская церковь
Смерть
Неизвестно