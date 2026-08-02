(Ковалевская) АННА ПЕТРОВНА 24.06.1870 — найти родственников по фамилии на Familio

(Ковалевская) АННА ПЕТРОВНА

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

женский, родилась 24.06.1870

умерла 08.09.1949

Мать
(Гриневич) ЕВГЕНИЯ ПАВЛОВНА1840 г.р.
Отец
Ковалевский ПЁТР ЕВГРАФОВИЧ01.04.1828 г.р.
Супруги
Церетели ИВАН ФИЛИМОНОВИЧ1875 г.р.
Дети
Церетели СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧОколо 1900 г.р.
(Церетели) ТАТЬЯНА ИВАНОВНАОколо 1900 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1870

Отец: Ковалевский ПЁТР ЕВГРАФОВИЧ

Мать: (Гриневич) ЕВГЕНИЯ ПАВЛОВНА

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Церетели ИВАН ФИЛИМОНОВИЧ

Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: (Церетели) ТАТЬЯНА ИВАНОВНА

Отец ребёнка: Церетели ИВАН ФИЛИМОНОВИЧ

Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Церетели СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ

Отец ребёнка: Церетели ИВАН ФИЛИМОНОВИЧ

Смерть
08.09.1949

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