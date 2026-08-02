(Ковалевская) АННА ПЕТРОВНА
женский, родилась 24.06.1870
умерла 08.09.1949
Мать(Гриневич) ЕВГЕНИЯ ПАВЛОВНА1840 г.р.
ОтецКовалевский ПЁТР ЕВГРАФОВИЧ01.04.1828 г.р.
Супруги
Церетели ИВАН ФИЛИМОНОВИЧ1875 г.р.
Дети
Церетели СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧОколо 1900 г.р.
(Церетели) ТАТЬЯНА ИВАНОВНАОколо 1900 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1870
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: (Церетели) ТАТЬЯНА ИВАНОВНА
Отец ребёнка: Церетели ИВАН ФИЛИМОНОВИЧ
Рождение ребёнка
Около 1900
Отец ребёнка: Церетели ИВАН ФИЛИМОНОВИЧ
Смерть
08.09.1949