Исакичева Марфа Климентова
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.09.1872 ст.
Сын: Исакичев Александр Васильевич
Отец ребёнка: Исакичев Василий Иванович
Мостовка, Сокольский район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
деревня Мостовка Ловыгинская волость, Макарьевский уезд, Костромская губерния