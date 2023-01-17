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Исакичева Марфа Климентова

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Место рождения

Голосово, Сокольский, Нижегородская область

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1828 г.р.

Дети

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Голосово, Сокольский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
04.09.1872 ст.

Сын: Исакичев Александр Васильевич

Отец ребёнка: Исакичев Василий Иванович

Мостовка, Сокольский район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исакичев Василий Иванович

Смерть
Неизвестно
деревня Мостовка Ловыгинская волость, Макарьевский уезд, Костромская губерния
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