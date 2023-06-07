Лунева Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1840
Сын: Лунев Исай Макаров
Отец ребёнка: Лунев Макар Петров
Рождение ребёнка
1841
Сын: Лунев Федор Макаров
Отец ребёнка: Лунев Макар Петров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Макарова
Отец ребёнка: Лунев Макар Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лунев Макар Петров
Смерть
Неизвестно