Лунева Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лунева Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1809 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Сын: Лунев Исай Макаров

Отец ребёнка: Лунев Макар Петров

Рождение ребёнка
1841

Сын: Лунев Федор Макаров

Отец ребёнка: Лунев Макар Петров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Макарова

Отец ребёнка: Лунев Макар Петров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лунев Макар Петров

Смерть
Неизвестно
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