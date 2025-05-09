Циглер (Карпушинская) Раиса
женский, родилась 15.08.1922, Туркмения, Чарджоу
умерла ?.01.1980, Узбекистан, Ташкент
Супруги
Циглер Григорий03.12.1923 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Туркмения, Чарджоу
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Циглер Григорий
Рождение ребёнка
18.12.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Циглер Григорий
Узбекистан, Ташкент
Рождение ребёнка
30.12.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Циглер Григорий
Узбекистан, Ташкент
Смерть
?.01.1980
Узбекистан, Ташкент
Похороны
Неизвестно
Ташкент