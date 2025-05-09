Циглер (Карпушинская) Раиса 15.08.1922 — найти родственников по фамилии на Familio

Циглер (Карпушинская) Раиса

Автор
ЕД
Демидова Е.

женский, родилась 15.08.1922, Туркмения, Чарджоу

умерла ?.01.1980, Узбекистан, Ташкент

Супруги
Циглер Григорий03.12.1923 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Туркмения, Чарджоу

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Циглер Григорий

Рождение ребёнка
18.12.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Циглер Григорий

Узбекистан, Ташкент

Рождение ребёнка
30.12.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Циглер Григорий

Узбекистан, Ташкент

Смерть
?.01.1980
Узбекистан, Ташкент

Похороны
Неизвестно
Ташкент

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