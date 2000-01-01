Фриц (Fritz) Иоганнес Якоб (Joannes Jacobus)
Место рожденияКайденбур, Сижен, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Дата рождения26.07.1707
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1707
Отец: Фриц Генрих
Мать: Анна Маргарета
Кайденбур, Сижен, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Крещение
26.10.1707
Сальмбак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
07.10.1749
Сын: Фриц Антон
Мать ребёнка: Лангенштейн Маргарета
Кайденбур, Сижен, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лангенштейн Маргарета
Смерть
Неизвестно