Фриц (Fritz) Иоганнес Якоб (Joannes Jacobus) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фриц (Fritz) Иоганнес Якоб (Joannes Jacobus)

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Место рождения

Кайденбур, Сижен, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция

Дата рождения

26.07.1707

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1707

Отец: Фриц Генрих

Мать: Анна Маргарета

Кайденбур, Сижен, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Крещение
26.10.1707
Сальмбак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
07.10.1749

Сын: Фриц Антон

Мать ребёнка: Лангенштейн Маргарета

Кайденбур, Сижен, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лангенштейн Маргарета

Смерть
Неизвестно
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