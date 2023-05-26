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Данилова Анастасiя Ивановна

Место рождения

Выла-Базар, Аликовский район, Чувашская Республика

Дата рождения

15.01.1906 ст.

Дата смерти

26.07.1907

Пол

Женский

Отец

1871 г.р.

Мать

1872 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НГ
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Место
Комментарий
Рождение
15.01.1906 ст.

Отец: Данилов Иван Филимонович

Мать: Евфросиния Трофимова

Выла-Базар, Аликовский район, Чувашская Республика
Запись из Метрической книги 1906 год фонд 557 опись 9 дело 369 листы 110об и 111 (Государственный исторический архив Чувашской Республики) №14 15/22 января 1906 года Анастасiя Царевококшайского уез... Показать все
Смерть
26.07.1907
Выла-Базар, Аликовский район, Чувашская Республика
27.07.1907 погребена на приходском кладбище села Шумшеваши (Церковь Троицы Живоначальной)

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