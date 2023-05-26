Данилова Анастасiя Ивановна
Место рождения
Дата рождения15.01.1906 ст.
Дата смерти26.07.1907
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1906 ст.
Отец: Данилов Иван Филимонович
Мать: Евфросиния Трофимова
Запись из Метрической книги 1906 год фонд 557 опись 9 дело 369 листы 110об и 111 (Государственный исторический архив Чувашской Республики) №14 15/22 января 1906 года Анастасiя Царевококшайского уез... Показать все
Смерть
26.07.1907
27.07.1907 погребена на приходском кладбище села Шумшеваши (Церковь Троицы Живоначальной)