Бабенко Александр Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.07.?
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
27.07.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.04.1977
Дочь: Кириенко Любовь Александровна
Мать ребёнка: Бабенко Елена Ивановна
Миллерово, Миллеровский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
12.10.?
Сын: Бабенко Сергей Александрович
Мать ребёнка: Бабенко Елена Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бабенко Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Бабенко Елена Ивановна