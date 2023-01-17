Бабенко Александр Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабенко Александр Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.07.?

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.04.1977

Дочь: Кириенко Любовь Александровна

Мать ребёнка: Бабенко Елена Ивановна

Миллерово, Миллеровский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
12.10.?

Сын: Бабенко Сергей Александрович

Мать ребёнка: Бабенко Елена Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабенко Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Бабенко Елена Ивановна

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