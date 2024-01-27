(Мамыкина) Евгения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мамыкина) Евгения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882

Отец: Мамыкин Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Сын: Спигин Иван Романович

Отец ребёнка: Спигин Роман

Оренбург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь

Отец ребёнка: Спигин Роман

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Спигин Андрей

Отец ребёнка: Спигин Роман

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Спигин Гаврила

Отец ребёнка: Спигин Роман

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Спигин Николай

Отец ребёнка: Спигин Роман

Смерть
Неизвестно
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