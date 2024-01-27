(Мамыкина) Евгения
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882
Отец: Мамыкин Дмитрий
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Спигин Роман
Оренбург
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь
Отец ребёнка: Спигин Роман
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Спигин Андрей
Отец ребёнка: Спигин Роман
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Спигин Гаврила
Отец ребёнка: Спигин Роман
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Спигин Николай
Отец ребёнка: Спигин Роман
Смерть
Неизвестно