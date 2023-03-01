Пахтусов Михаил Афанасьевич
Место рожденияМалые Коротыши
Дата рождения1905
Дата смерти08.03.1945
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Малые Коротыши
Рождение ребёнка
18.03.1937
Сын: Пахтусов Павел Михайлович
Мать ребёнка: Климова Марфа Фроловна
Малые Коротыши
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Климова Марфа Фроловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пахтусов Степан Михайлович
Мать ребёнка: Климова Марфа Фроловна
Малые Коротыши
Смерть
08.03.1945