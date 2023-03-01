Пахтусов Михаил Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПахтусов Михаил Афанасьевич

Пахтусов Михаил Афанасьевич

avatar

Место рождения

Малые Коротыши

Дата рождения

1905

Дата смерти

08.03.1945

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Пахтусов Афанасий Елизарович

Мать: Пахтусова Ефросиния Ивановна

Малые Коротыши
Рождение ребёнка
18.03.1937

Сын: Пахтусов Павел Михайлович

Мать ребёнка: Климова Марфа Фроловна

Малые Коротыши
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климова Марфа Фроловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пахтусов Степан Михайлович

Мать ребёнка: Климова Марфа Фроловна

Малые Коротыши
Смерть
08.03.1945
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close