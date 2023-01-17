Лубочникова (Абызова) София Семёновна
Место рождения
Дата рождения09.09.1894
Дата смерти09.10.1961
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1894
Отец: Абызов Семён Иванович
Бракосочетание
27.10.1913
Оба - первым браком
Рождение ребёнка
21.09.1914
Сын: Лубочников Никита Никитович
Отец ребёнка: Лубочников Никита Кириллович
Рождение ребёнка
12.09.1915
Дочь: Попова Вера Никитична
Отец ребёнка: Лубочников Никита Кириллович
Рождение ребёнка
13.07.1918
Сын: Лубочников Владимир Никитич
Отец ребёнка: Лубочников Никита Кириллович
Рождение ребёнка
11.09.1922
Дочь: Любовь Никитична
Отец ребёнка: Лубочников Никита Кириллович
Рождение ребёнка
06.02.1924
Дочь: Александра Никитична
Отец ребёнка: Лубочников Никита Кириллович
Рождение ребёнка
25.11.1925
Отец ребёнка: Лубочников Никита Кириллович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.10.1961
Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область