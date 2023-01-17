Лубочникова (Абызова) София Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лубочникова (Абызова) София Семёновна

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Место рождения

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

09.09.1894

Дата смерти

09.10.1961

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1894

Отец: Абызов Семён Иванович

Мать: Абызова Матрёна Григорьевна

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
27.10.1913

Муж: Лубочников Никита Кириллович

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Оба - первым браком
Рождение ребёнка
21.09.1914

Сын: Лубочников Никита Никитович

Отец ребёнка: Лубочников Никита Кириллович

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
12.09.1915

Дочь: Попова Вера Никитична

Отец ребёнка: Лубочников Никита Кириллович

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
13.07.1918

Сын: Лубочников Владимир Никитич

Отец ребёнка: Лубочников Никита Кириллович

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
11.09.1922

Дочь: Любовь Никитична

Отец ребёнка: Лубочников Никита Кириллович

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
06.02.1924

Дочь: Александра Никитична

Отец ребёнка: Лубочников Никита Кириллович

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
25.11.1925

Сын: Лубочников Пётр Никитич

Отец ребёнка: Лубочников Никита Кириллович

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.10.1961
Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
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